В Искитиме мужчина напал на двух сотрудников ДПС. Полицейские остановили его из-за темной тонировки. Произошло это ночью 9 января.Полицейские при несении службы заметили «ВАЗ-2114», у которого были затонированы передние стекла. Они подошли к машине, но ее владелец отказался с ними общаться.— Мужчина кинул телефон в лобовое стекло служебной машины. От удара оно разбилось. Потом он попытался уйти от сотрудников ДПС. Полицейские пытались его задержать и надеть наручники, но автомобилист сопротивлялся. Он ударил одного из полицейских в плечо — врачи диагностировали у него искривление плечевого сустава, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.На сибиряка составили административный протокол и поместили в изолятор временного содержания. Также по факту нападения на полицейских проводится проверка.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru