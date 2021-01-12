В Новосибирске обломки высотки, где взрыв разрушил два этажа, повредили машины на парковке. Об этом рассказали владельцы машин. Повреждения они сняли на видео. За кадром люди шокированы тем, что ударная волна была такой силы, что часть конструкций здания долетела до территории соседнего производства. Кроме того, новосибирцев волнует, кто возместит им ущерб.Адвокат Елена Данилова прокомментировала ситуацию.— Нужно написать претензию к владельцу помещения, где был взрыв. После этого необходимо подать гражданско-правовое исковое заявление о возмещении вреда. Ситуацию будет рассматривать районный суд. Сумму ущерба оценить желательно экспертизой. Это если компания не возместит ущерб в добровольном порядке, — рассказала Елена Данилова.Напомним, ЧП произошло днем 11 января. На предприятии, которое занимается производством комбикорма взорвалась одна из емкостей. Ударной волной были разрушены два верхних этажа высотки. Под завалами спасатели обнаружили рабочего. Его госпитализировали в областную больницу.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru