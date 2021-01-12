Во вторник, 12 января, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 9 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.— Это мужчины в возрасте 61 год, 64 года, 71 год, 72 года, 86 лет и женщины в возрасте 54 года, 57 лет, 74 года, 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 064 человека, — говорится в сообщении оперштаба.На данный момент в реанимации находится 154 человека, самостоятельно не могут дышать и подключены к аппарату ИВЛ 31 пациент.За последние сутки инфекцию обнаружили еще у 136 человек, выздоровели 214 пациентов.С начала вспышки коронавирус диагностировали 29 612 человек, в том числе у 1 700 детей., выздоровели 26 137 пациентов.В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Его продлили до конца марта 2021 года. Запрещены все массовые мероприятия, в общественных местах необходимо быть в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru