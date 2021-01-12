В деревне Мануйлово Болотнинского района случайный прохожий спас мужчину из горящего дома. Сибиряк шел из гостей. Проходя по улице Колхозная, он заметил, что из-под крыши дома идет дым. Мужчина подошел ближе и услышал, как изнутри доносится хрип человека. Он вызвал спасателей, а сам вошел в дом.— Дом был заполнен дымом, забежав внутрь, я нашел на полу мужчину и вытащил его на улицу. Кто именно и сколько человек здесь живут, я не знал. Пояснить, кто еще может находиться в доме мужчина не смог, поэтому я еще дважды забегал в горящий дом и пытался найти в комнатах людей, — рассказал Николай Некрасов.В МЧС по Новосибирской области рассказали, что пожар на улице Колхозная произошел 7 января около двух ночи. Когда спасатели прибыли на место, дом был полностью охвачен огнем.Благодаря случайному прохожему жизнь хозяина дома была спасена. В МЧС по Новосибирской области планируют наградить 28-летнего сибиряка за мужественный поступок.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru