Пробки в Новосибирске 11 января 2021 года: затор образовался на площади Труда. Там произошло ДТП. Из-за аварии проезд также затруднен на улицах Станиславского, Котовского, Ватутин, Широкая, Станционная и проезд Энергетиков. Об этом собщают водители в «2ГИС».— Каждое утро одно и тоже, скоро уже будем здороваться друг с другом, кофе пить, а потом уже на работу.— Проще уволиться, чем до работы доехать!— Как же хорошо, что я в 6 утра уехал.В целом по городу уровень пробок оценивается в 8 баллов. Проезд также затруднен на площади Лыщинского и улице Немировича-Данченко. Там на въезде на Октябрьский мост оборвались провода у троллейбусов.Кроме того, затор образовался на улице Большевистская.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru