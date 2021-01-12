В Бердске грабитель с ножом пытался забрать из кассы пивного магазина деньги. Он перепрыгнул через прилавок и сказал продавцу открыть кассу. потребовал у продавца отдать ему деньги.— Это произошло 8 января. Продавец открыл кассу, но денег там не оказалось, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.Разочарованный преступник тут же ретировался. Продавец написал на него заявление в полицию. Сейчас горе-грабителя разыскивают.Его приметы: на вид около 20-25 лет, рост 175-178 сантиметров. В тот день он был одет в черную шапку, укороченную темно-синюю куртку на молнии, матерчатые перчатки и черные джинсы.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru