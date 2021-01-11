Вечером 11 января в Новосибирске произошло ДТП, в котором пострадали два подростка. Авария случилась в Центральном районе.— Около половины шестого вечера 52-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Аксио», ехал по улице Красный проспект, со стороны улицы Фрунзе с левым поворотом на улицу Державина к улице Советская. Напротив дома №53 на улице Красный проспект он столкнулся с автомобилем «Киа Рио», за рулем которого был 37-летний водитель. «Киа» ехала по улице Красный проспект, со стороны улицы Крылова с правым поворотом на улицу Державина к улице Советская, — пояснили в Гоставтоинспекции по Новосибирску.В ДТП пострадали два подростка: 17-летние парень и девушка. Их доставили в больницу с ушибами и ссадинами. На месте работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства аварии выясняются.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru