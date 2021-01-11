В понедельник, 11 января волонтеры «Лиза Алерт» начали поиск жителя Магнитогорска — Александра Волкова. Житель Магнитогорска перестал выходить на связь еще 13 декабря. До этого мужчину искали в Челябинской области, но теперь поиски начали в Сибири.— Благодаря работе координаторов и полиции удалось выяснить , что Александр купил билет Челябинск — Новосибирск. Однако точной даты мы не знаем, новых свидетельств пока нет, — рассказал КП-Новосибирск Василий Ганин, сотрудник пресс-службы поискового отряда «Лиза Алерт» в Челябинской области.Пропавшему мужчине 34 года, его рост около 180 см. У Александра темно-русые волосы, короткая стрижка и серо-голубые глаза. Неизвестно, во что мужчина был одет. Особыми примета — черно—белые татуировки на предплечьях в виде деревьев.Волонтеры просят всех, кто обладает какой—либо информацией о пропавшем, сообщить по номеру горячей линии поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: тел. 8 — 800 — 700 — 54 — 52.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru