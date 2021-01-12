Погода в Новосибирске 12 января 2021 года: в город снова придут сильные морозы до -30 и продолжится снегопад. Так прогнозируют синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.— Ночью в Новосибирске похолодает до -30, днем будет около-20 — -22 градусов. Будет переменная облачность, небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром при прояснениях изморозь. На дорогах местами гололедица. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.По Новосибирской области днем термометр покажет около -20 — -25 градусов, а ночью похолодает до -35. По северу области будет преимущественно без осадков, по югу — небольшой снег. Подует северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 17.«Яндекс. Погода» обещает небольшой снег, к концу дня — небольшую облачность без осадков. Утром температура опустится до -31 градуса, а к вечеру станет -22.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru