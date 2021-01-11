Конфликт случился в селе Песчаное озеро Новосибирской области в Рождество, 7 января. Две нетрезвые женщины вломились в дом к местному жителю Алексею:— Вытащили меня в одних трусах на мороз. Стали требовать телефон и портмоне, которые два года назад принадлежали моему другу, задержанному за угон. Его арестовали, а полиция, как они уверяли, якобы мне вещи его передала. Девушки стали бить меня руками по лицу, родные нас разняли. А потом приехали трое мужчин, повалили меня на землю и стали пинать по голове. Остались синяки, голова третий день болит, — рассказал КП-Новосибирск потерпевший Алексей.Мать Алексея вызвала полицию, и тогда один из нападавших пообещал семье, что «теперь будете гореть». Мужчина опознал одного из обидчиков — им оказался тот самый бывший друг Евгений, осужденный два года назад за угон авто. Теперь с ним предстоит разобраться полицииА еще сибиряк переживает за ребенка одной из женщин, которая вломилась к нему в дом:— Ей около 30 лет, она не работает, живет в селе Озеро Карачи, пьет. Ее сыну 5-6 лет, он лежал в туберкулезной больнице. Надеюсь, что мать заботиться о нем, — сообщил Алексей.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru