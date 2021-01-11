Днем 11 января в Новосибирске во дворе жилого дома загорелся автомобиль. Инцидент произошел в Советском районе города. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.— Во дворе дома №21 на улице Российской загорелся субкомпактвэн Hyundai Matrix. По словам очевидцев, возгорание произошло при попытке завести замерзший автомобиль. До прибытия пожарных пламя целиком охватило «Хендэ», клубы дыма поднимались до верхних этажей близлежащих домов, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».На кадрах видео, снятого сибиряками, видно, что пожарным удалось потушить авто. В МЧС рассказали, что в результате случившегося никто не пострадал.— Сообщение поступило около 15:30. Когда пожарные прибыли на место, автомобиль горел открытым огнем, пламя могло распространиться на соседние машины. Открытое горение удалось ликвидировать за три минуты. Из соседнего припаркованного автомобиля «Ниссан» до прибытия пожарных сам эвакуировался владелец. В результате пожара у горевшего автомобиля огнем поврежден моторный отсек и салон на площади 6 квадратных метров. У автомобиля «Ниссан» повреждено лакокрасочное покрытие и пластиковые элементы из-за теплового воздействия, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.Некоторые очевидцы предположили, что возможной причиной пожара могло стать использование автоодеяла, которое лежало на снегу рядом со сгоревшей машиной.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru