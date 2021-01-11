При этом с конца декабря на территории региона было объявлено экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных аномально холодной погодой, - температура местами опускалась до -41 и ниже.Крепкие сибирские морозы испытывали на прочность все объекты жизнедеятельности - теплоносители, транспортную инфраструктуру и, конечно, электросетевой комплекс. Ведь к традиционно возрастающим в новогодние праздники нагрузкам на электросети добавилось значительное энергопотребление из-за массового использования электрообогревателей.Для обеспечения надежного энергоснабжения жителей области и всех ключевых объектов был создан оперативный штаб. Для контроля за ситуацией и координации действий всех служб в праздничные дни было налажено взаимодействие между энергетиками и Главным управлением МЧС России по Новосибирской области, органами власти, администрациями и муниципальными образованиями.АО «РЭС» выполнило целый комплекс необходимых организационно-технических мероприятий. Оперативные службы компании были переведены на усиленное круглосуточное дежурство, также была проведена проверка исправности средств связи, каждое подразделение укомплектовано необходимым оборудованием и снаряжением. Всего в режиме повышенной готовности к устранению возможных нарушений в работе объектов электросетевого хозяйства находились 116 человек, а также 42 оперативно-выездные бригады и 42 единицы техники. При этом в любое время могли быть привлечены еще 205 бригад и 265 единиц техники.В течение праздничных выходных дней в электросетевом комплексе АО «РЭС» не было допущено серьезных технологических нарушений, а бригады оперативно выезжали на все локальные отключения вне зависимости от времени суток, погодных условий и места расположения объекта.В итоге благодаря слаженной работе и ответственному подходу персонала АО «РЭС» новогодние каникулы прошли без происшествий даже с учетом сильных морозов и высоких нагрузок на электросети, связанных с подготовкой к празднику и последующим похолоданием.