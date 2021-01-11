В понедельник, 11 января, не доезжая Северного объезда со стороны поселка Мошково столкнулись «ГАЗель» и грузовик. Удар был такой силы, что двигатель одной из машин вырвало и отбросило на противоположную сторону дороги. Грузовик получил серьезные повреждения кабины.— Там на снегу лежит человек, непонятно в каком он состоянии, — сообщил в группе «АСТ-54» автомобилист, проезжавший мимо аварии.В областном ГИБДД обещали прокомментировать дорожное происшествие позже.Автомобилисты пожаловались на скользкую дорогу. Ситуацию усугубляет погода: сегодня в регион пришло потепление со снегом, а уже завтра столбик термометра снова опустится до -28 градусов. Водителей просят быть особенно внимательными: соблюдать скоростной режим и дистанцию.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru