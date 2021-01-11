Утро понедельника, 11 января, для двух новосибирцев началось с ссоры, которая едва не дошла до драки. Конфликт случился между водителями «Тойоты» и «Мерседеса», когда они стояли в пробке на Красном проспекте. Перепалка попала на видеорегистратор автомобиля, который ехал следом.— На кадрах видно, как из салона «Мерседеса» вышел мужчина. Сначала он пытался открыть дверь «Тойоты», а потом ударил кулаком по стеклу. После этого он продолжил кричать на водителя, — рассказали в группе «АСТ-54».Чем же закончились разборки, неизвестно. В ГУ МВД по области КП-Новосибирск сообщили, что владелец разбитой машины не написал заявление.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru