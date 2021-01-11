В Новосибирске на пересечении улиц Широкой и Троллейной из-под земли забил пар. Он вырывается из нескольких провалов и трещин: часть из них появилась на тротуаре возле канализационных люков, а другая часть — на трамвайных путях.«Гейзеры» снял на камеру очевидец и выложил видео в группу «АСТ-54».— Тут у нас несколько дырочек в земле, есть даже целый «вулкан». Звук от них неимоверный, страшно подходить, — комментирует сибиряк за кадром.Подписчики группы забеспокоились, что могут остаться без горячей воды и отопления. А некоторые испугались, что кипяток размоет землю под асфальтом.— Там ходить опасно: воды вымоет землю, затем провал, а в такой воде и свариться можно.— Будем сидеть неделю без воды.— Убирайте машины поскорее, если прорвется, то будет плохо, — написали они в комментариях.«Сибирская генерирующая компания» прокомментировала ситуацию.— Парение связано с дефектом на теплотрассе по улице Троллейной. Специалисты устранят повреждение, как только позволит погода, чтобы не отключать тепло в сильные морозы, — объяснили КП-Новосибирск в СГК.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru