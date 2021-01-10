Тройное ДТП под Новосибирском обернулось трагедией — погибла женщина, еще двое взрослых и трое детей попали в больницу. Авария произошла 10 января на трассе Р-254 «Иртыш»Как рассказали в ГУ МВД по региону, 42-летняя женщина ехала на «Тойоте Королла» по трассе из Омска в Новосибирск. Около 14:30 «Тойота» выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Хонда Торео», а затем с «Тойтой Функарго». Сильный удар буквально уничтожил «Тойоту» и «Хонду», женщины-водители оказались зажаты в салоне автомобилей.Спасатели аварийно-спасательной службы Новосибирской области вытащили пострадавших сибирячек из машин. Женщина, которая была за рулем «Тойоты» получила тяжелые травмы и скончалась в больнице.Водитель и пассажир «Хонды» тоже были доставлены в медучреждение, как и трое детей от 3 до 11 лет — они ехали на заднем сидении «Хонды».Сибиряки оказались шокированы случившимся. В соцсетях они пишут о том, что возможной причиной аварии могла стать гололедица на дорогах:— Пострадали сразу трое детей.— Проезжал мимо, видел. Жуть просто!— Там дорога покрыта льдом, хоть из машины и не видно, — пишут люди в паблике Вконтакте «АСТ-54».К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru