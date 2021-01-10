Сибирячке привезли испорченную корзину с экзотическими фруктами. Девушка заказала их в подарок на Новый год.— Я в компанию обратилась с утра и четко проговорила то, что хочу. Одним из главных условий было — крупное манго. Мне сразу ответили, что не проблема, давайте выберем оформление, — пишет заказчица на сайте Flamp. — Только отвечали мне через раз. Спустя несколько дней корзину привезли.По словам девушки, она была рада доставке, пока не увидела сам подарок.— Если бы это было не 31 декабря, я бы привезла обратно эту корзину. Просто слезы. Дарить было очень не удобно. Манго было размером с мандарин, а клубника то ли испорчена, то ли подморожена, — описывает увиденное заказчица.Как утверждает сибирячка, она заплатила за этот набор 6 тысяч рублей. Она написала претензию в компанию, но там ей ответили отпиской.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru