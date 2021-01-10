В Новосибирской области произошла страшная авария — столкнулись два легковых автомобиля. ДТП произошло в районе деревни Егоровка Болотинского района.— В результате аварии пострадали 4 человека: два водителя, и два пассажира — женщина и мужчина, — рассказал КП-Новосибирск Константин Шкабарня, государственный инспектор отделения пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.На месте работали не только экипажи полиции и скорой помощи, но и пришлось вызывать спасателей. Один из водителей оказался зажат в машине и не мог выйти оттуда самостоятельно.— Бригады медиков оказали первую помощь на месте событий и госпитализировали пострадавших с ушибами и травмами различной степени тяжести в центральную районную больницу города Болотное Новосибирской области, — сообщает пресс-служба регионального МЧС,Теперь сотрудникам полиции предстоит разобраться, по чьей вине произошла авария.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru