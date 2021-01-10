Вечером, 9 декабря, в Новосибирске произошла авария. Автомобиль «Лада» перевернулся и упал на крышу. Очевидцы сняли ДТП на видео.— ДТП произошло вчера вечером в Октябрьском районе на перекрестке улиц Большевистской и Выборной. По словам очевидцев, водитель отечественного авто ехал в левом ряду, — рассказывают подписчики группы «Инцидент Новосибирск».По словам сибиряков, водитель автомобиля не справился с управлением. Из-за этого машина перелетел через бетонное ограждение и приземлился на крышу. По предварительным данным пострадавших нет.На место ДТП сразу же выехала скорая помощь и сотрудники полиции. Теперь правоохранителям предстоит установить все обстоятельства аварии.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru