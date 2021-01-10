Погода в Новосибирске на середину января 2021 года порадует долгожданным потеплением. Синоптики рассказали, что ждет сибиряков в начале рабочей недели.— Во второй декаде января мороз существенно ослабеет. Днем температуры составят -10...-15 градусов мороза, ночью -13...-18 градусов мороза. В большинстве дней второй декады нас ждут снегопады. Но в целом за месяц количество осадков будет меньше нормы от 12 до 36 мм, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.По данным сервиса «Гисметео» в начале первой рабочей недели 2021 года нас ждет ослабление морозов: днем столбики термометров опустятся -12 градусов, ночью -19 градусов.Однако сервис «Яндекс. Погода» сообщает о похолодании с 11 января по 15 января 2021 года. В Новосибирск вернутся сильные морозы: температура понизится до -32 градусов ночью и -28 градусов днем. Каждый день второй декады будет облачным, местами небольшие снегопады.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru