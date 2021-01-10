Погода в Новосибирске на 10 января 2021 года порадует горожан - в регион вернется тепло. Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра прогнозируют, что пройдет снег.— В первой половине дня ожидается небольшой, местами умеренный снег. . Температура воздуха днем составит -12...-14 градусов мороза, ночью -16...-20 градусов.На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, — сообщили в Западно-Сибирском УГМС.В Новосибирской области днем -11...-16 градусов, ночью -18...-24 градуса . Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в порывах до 17 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метели.По информации «Яндекс.Погоды» в Новосибирске днем -13...-14 градусов, ночью -14...-16 градусов. Пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-западный, около 6 м/с.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru