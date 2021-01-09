В субботу, 9 января, оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за минувшие сутки в регионе заболели еще 139 человека. Выздоровевших больше: 203 человек за сутки.— С начала пандемии коронавирусом в сумме заболели 29 198 человек, в том числе 1 684 ребенка. 25 623 пациента выписаны с выздоровлением. Скончались в сумме 1040 человек, — сообщили в региональном оперативном штабе.В отделениях реанимации находятся 176 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 22 пациента.В детскую больницу №3 с подозрением на коронавирус и установленным диагнозом госпитализированы 15 детей. В инфекционных стационарах лежат 1 684 взрослых пациента.В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 001 пациента.Всего в Новосибирской области сделано 1 096 388 тестов на коронавирус.Под медицинским наблюдением находятся 3 357 жителей области, для 86 003 человек меднаблюдение окончено.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru