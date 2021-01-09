В субботу, 9 января, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли еще 9 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.— Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 36 лет, 42 года, 83 года и женщины в возрасте 59 лет, 62 года, 67 лет, 71 год, 71 год, 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 040 человек, — передает оперштаб.Сейчас в реанимации находятся 176 человек, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 22 пациента.С начала эпидемии коронавирусом заболели 29 198 человек, в том числе инфицированы 1 684 ребенка. Выздоровели 25 623 пациента.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru