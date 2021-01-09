Жители пятиэтажки № 4 по улице Станиславского замерзают после того, как в их доме провели капитальный ремонт системы отопления. Из-за этого тепло совсем пропало — людям не помогают даже обогреватели. Пост об этом ЧП разместил на своей странице в «Фейсбуке» депутат горсовета Александр Бурмистров.По словам жильцов, в доме-памятнике архитектуры подрядчик сделал летом ремонт. Но из-за того, что батареи в подъездах изначально поставили бракованные, их вскоре пришлось снять. В подъездах стало ужасно холодно, но сибиряки мерзнут и в своих квартирах.— Дома на полах температура -3 градуса: все ледянющее. Я сегодня полила цветы и увидела, что на подоконнике аж вода замерзла. Перед Новым годом топили так, что нельзя было за батарею взяться. Морозы наступили — и отопление отключили. Целый день в квартире обогреватель работает, но толку нет, — пожаловались местные жители.Кроме того, владельцы квартир отметили, что батареи несколько раз прорывало, вода из них топила подъезд и подвал многоэтажки.КП-Новосибирск направила запрос в мэрию города с просьбой прокомментировать ситуацию.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru