В Бердске недалеко от улицы Первомайской волонтеры нашли замерзшего пса. Дворняга бегала по улице с ошейником. Сейчас добровольцы пытаются отыскать хозяев животного.— Пса мы нашли еще 3 января, тогда на улицах стоял лютый мороз. Нашей команде поступил сигнал SOS — на улице замерзала дворняжка, бегала, дрожала, пряталась в любой уголок. Её заметил на улице парень и завел в магазин погреться, пока ждал нашего приезда. Пес точно домашний — на нем ошейник с карабином. Скорее всего, он просто сорвался с цепи и сбежал. Мы отправили его пока на платную передержку, пишем посты в соцсетях, чтобы его забрали, но никто по-прежнему не отозвался, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Роут из группы помощи бездомным животным в Бердске.Волонтеры отогрели пса, болезней у него никаких не нашли. Но очень хотят найти хозяев, пока не закончились морозы. Если вы узнали своего питомца, просьба позвонить по номеру 8-913-904-81-24 (Ирина).К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru