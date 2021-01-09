Погода в Новосибирске на 9 января 2021 года обещает быть умеренно морозной и облачной. Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра прогнозируют потепление.— 9 января в первой половине дня ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от -17 до -19 градусов, ночью в городе от -25 до -27 градусов, в пригороде — до -30. Местами изморозь, на дорогах местами гололедица, — сообщили на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.В Новосибирской области температура может понизиться до -21 градуса днем и до -35 градусов ночью. Будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах небольшой снег. Местами изморозь и гололедица. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.По данным «Яндекса», 9 января в течение дня ожидается небольшой снег. Утром столбик термометра покажет около -27 градусов, а к вечеру повысится до -16.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru