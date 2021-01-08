Традиционный международный фестиваль снежных скульптур прошел в Первомайском сквере. Начались состязания 4 января, а церемония награждения прошла сегодня. В Новосибирск на творческий конкурс съехались мастера из разных регионов. В этом году участие приняли команды из Новосибирска, Барнаула, Томска, Омска, Сочи, Северска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Москвы, Хабаровска, Бийска, Горно-Алтайска, Республик Казахстан и Кыргызстан. А также 12 команд новосибирских школьников.— Первое место заняли мастера из Смоленска с композицией «Не в силе Бог, а в правде», вторыми стали участники из Омска со скульптурой «Чудское озеро», третье место — у команды из города Купино с работой «Рождественская звезда». Кубок мэра достался хабаровчанам, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.Всех участников нагадили дипломами и медалями. А победители получили кубки. Снежные скульптуры будут находиться в Первомайском сквере до 31 января.Напомним, победителем прошлогоднего фестиваля стала команда из города Томска, а приз мэра увезли участники из Хабаровска.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru