В Новосибирске преступники вынесли из магазина по улице Героев Революции крупную партию товара. Кражу зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое парней опустошают кассу торговой точки, а затем тщательно выбирают вещи и складывают их в большие спортивные сумки. Видеозапись с криминальным шопингом опубликована в социальной сети «Вконтакте». Сейчас следователи и оперативники пытаются разглядеть на кадрах лица этих дерзких модников.Информацию о совершенном преступлении подтвердили в полиции.— Это было 8 дней назад, поздно вечером 1 января. Написано заявление в полицию. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, — прокомментировали в пресс-службе регионального МВД. — По факту кражи в настоящее время возбуждено уголовное дело.Точная сумма ущерба, который причинили своим визитом воры, устанавливается.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru