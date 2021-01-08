Двухэтажный дом, внутри которого находился газовый баллон, загорелся на улице Садовой.— Сообщение поступило в 13:43. На момент прибытия первой группы пожарных горел второй этаж и кровля по всей площади. По оперативной информации сотрудники МЧС вынесли из огня один газовый баллон. Хозяева дома не пострадали, — сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.Пожарные всеми силами старались предотвратить распространение огня на соседние жилые строения. К счастью, угроза миновала. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение и в настоящее время проливают сгоревшие конструкции.Причину пожара специалисты установят только после того, как будут завершены все неотложные работы и осмотреть дом смогут дознаватели.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru