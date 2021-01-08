Полицейского поймали с поличным во время передачи ему денежных средств в размере 33 тысячи рублей. Встречу с предпринимателем страж правопорядка назначил в поселке Краснообск 3 января. Там его и скрутили сотрудники службы собственной безопасности ГУ МВД по Новосибирской области.— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками службы собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области задержан сотрудник одного из отделов полиции, подозреваемый в получении незаконного денежного вознаграждения. Предварительно установлено, что денежные средства в размере 33 тысяч рублей были получены от гражданина за не привлечение его к административной ответственности за незаконную организацию двух объектов уличной торговли по продаже пиротехнических изделий и елок , — прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.В отношении 44-летнего подполковника проводится служебная проверка, Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Проводится расследование, — подтвердили в региональном СК.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru