В Новосибирске в районе жилищного комплекса «Ясный берег» местные жители обнаружили осиротевших щенков. Четвероногие остались без матери, а домом для них стала бетонная плита на ближайшей стройке. Сейчас малышам ищут хозяев или тех, кто сможет взять их хотя бы на передержку. Волонтеры своими силами пытаются спасти жизнь собакам.— Раньше их было 12, четверых взяли на передержку и осталось 8. Они очень худые, замерзшие и совсем маленькие, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Наталья Гутова.Люди пытались устроить щенков в приют, но там им отказали. Поэтому теперь неравнодушные жильцы микрорайона обратились к сибирякам в социальных сетях с просьбой приютить малышей.— У нас есть активисты, которые за свои средства отлавливают животных и отдают на стерилизацию. Но вот две самки успели обзавестись потомством и пропали, — добавила Наталья.Уважаемые читатели, если вы хотите взять себе щенка, позвоните по номеру8 923 619 10 27 (Ольга).К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru