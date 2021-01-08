Оперативный штаб Новосибирской области опубликовал данные о ситуации с коронавирусом на 8 января.— В регионе зарегистрировано 29 059 случаев COVID-19 , из них 143 человека заболели за эти сутки. В том числе вирус выявлен у 1 680 детей, пятнадцать из которых зарегистрировано 8 января.В отделениях интенсивной терапии в настоящий момент находятся 162 человека. В тяжелом состоянии на ИВЛ — 32 пациента.Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1 766 сибиряков.Не прекращают лечение и в районных больницах. Там на сегодняшний день находится 969 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.92 пациента за текущие сутки было выписано с выздоровлением.К сожалению, есть и печальная статистика.— Скончались еще семь пациентов: четыре мужчины и три женщины. Всего в регионе от коронавируса умер 1 031 человек, — добавили в оперштабе.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru