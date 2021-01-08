Сегодня в пятницу, 8 января, оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за прошедшие сутки в регионе от коронавирусной инфекции скончалось еще семь человек.— Это мужчины в возрасте 42 года, 61 год, 71 год, 74 года и женщины в возрасте 63 года, 65 лет, 69 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 1 031 человек, — говорится в свежей сводке оперативного штаба.Новогодние каникулы в отделениях интенсивной терапии находятся 162 человека. Медики борются за жизнь 32 пациентов, которые подключены к аппаратам ИВЛ.Под медицинским наблюдением остаются 3 664 жителя региона, а уже 85 544 сибиряков сняты с меднаблюдения.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru