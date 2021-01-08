Семнадцатилетний студент Бердского политехнического колледжа был задержан сотрудниками наркоконтроля при поддержке бойцов «Грома» 6 января в городе Бердске.— В ходе проведения личного досмотра у парня обнаружено и изъято наркотическое средство — альфа ПВП, относящиеся к разряду синтетических наркотиков, общей массой 6,29 граммов. Это вещество студент намеревался сбыть на территории Новосибирской области, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Молодому человеку грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru