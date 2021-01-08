Погода в Новосибирске на 8 января 2021 года обещает быть умеренно морозной и облачной. Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра прогнозируют потепление.— 8 января в первой половине дня ожидается погода без осадков. Ветер переменный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в городе от — 18 до -20 градусов. В области на несколько градусов холоднее — до -22. На дорогах местами гололедица, — сообщили на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.По данным «Яндекса», сегодня в течение дня ожидается небольшой снег. Влажность воздуха достигнет 80 процентов. Ночью столбик термометра опуститься до отметки -27 градусов по Цельсию.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru