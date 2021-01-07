В Октябрьском районе Новосибирск поездка на автобусе №95 чуть было не закончилась трагедией для пенсионерки. Когда она пыталась выйти из общественного транспорта, двери внезапно закрылись, и ей зажало голову. Это было 5 января около 16.00.— Я таких эмоции не испытывала никогда! В салон автобуса зашла бабушка. На вид ей было 75 лет. Ей надо было проехать всего одну остановку. Автобус остановил на «Кафе Лада». Первой выходила пожилая женщина. Она держалась за ручки дверей и медленно спускалась. Водитель видимо подумал, что мы все стоим просто так и закрыл двери. Только после наших криков он снова их открыл. Бабушка спустилась, я бегом к неи . Спросила, как она себя чувствует, она сказала, что ей очень больно, — рассказал КП-Новосибирск очевидец.По словам девушки, на чьих глазах все произошло, пенсионерке повезло, что на голове у нее была меховая шапка: она смягчила удар. Немного оправившись от шока, бабушка отказалась от помощи.— Я очень хочу, чтобы водитель этого автобуса увидел эту историю, узнал себя, и ему стало стыдно! Так нельзя! — отметила сибирячка.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru