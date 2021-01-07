Матч «Сибирь»- «Куньлунь» 7 января 2021 года в матче регулярного чемпионата КХЛ закончился в пользу новосибирских спортсменов. Игра завершилась со счетом 6:1.— «Сибирь» разгромила «Куньлунь» в Мытищах, — сообщили в пресс-службе клубаОдним из главных героев встречи стал форвард Юусо Пуустинен, который забил гол и отдал две результативные передачи. По два очка у «Сибири» набрали Александр Шаров и Микаэль Руохомаа. Единственную шайбу у «Куньлуня» забросил Спенсер Фу.Болельщики ликуют. Многие назвали победу «Сибири» рождественским чудом.— Давно мы так крупно не выигрывали!— Ну, вот же! Молодцы! Можем ведь! И пасы проходили, и друг друга понимали и соперника давили! Напомнили, насколько Сибирь может быть непредсказуемой!— Чертовски приятно! Поздравляю всех с долгожданный победой.В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 12 января дома встретится со СКА.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru