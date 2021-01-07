В четверг, 7 января, в Ленинском районе Новосибирска «Land Cruiser» столкнулся с «Lada Xray». Авария произошла у дома №5 на улице Немировича-Данченко. Подробности ДТП рассказали в ГИБДД по Новосибирску .— В 16:25 68-летний водитель на автомобиле «Land Cruiser» ехал по улице Немировича-Данченко, со стороны улицы Троллейная в сторону улицы Станиславского. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Lada Xray», — рассказали в ведомстве.В аварии пострадал 35-летний водитель «Lada Xray», его жена и пятилетний сын. Их госпитализировали в больницу.На месте работает экипаж ГИБДД. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru