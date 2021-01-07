В четверг, 7 января, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил новые данные о заболевших коронавирусом. За сутки инфекцию обнаружили еще у 146 человек, при этом выздоровел 221 пациент, умерли 9 человек. На данный момент в реанимации находятся 160 человека, из них не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 30 пациентов.— С начала вспышки коронавирус диагностировали у 28916 человек, в том числе у 1672 детей, выздоровели 25328 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.Напомним, режим повышенной готовности планируют продлить еще на три месяца, до марта 2021 года. Ранее сообщалось, что он будет действовать до конца года. По-прежнему под запретом массовые мероприятия. Кроме того, в общественных местах необходимо быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru