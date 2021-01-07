В четверг, 7 января, стало известно о том, что что за последние сутки от коронавируса умерли еще 9 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.— Это мужчины в возрасте 58 лет, 65 лет и женщины в возрасте 56 лет, 70 лет, 72 года, 79 лет, 80 лет, 81 год и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 024 человека, — говорится в сообщении оперштаба.Сейчас в реанимации находятся 160 человек, на ИВЛ — 30 пациентов.За последние сутки инфекцию обнаружили у 146 человек, выздоровел 221 пациент.С начала вспышки коронавирусом заболели 28916 человек, в том числе 1672 детей, выздоровел 25328 пациентов.Из-за вспышки коронавируса медики рекомендует новосибирцам в общественных местах быть в защитных масках, обрабатывать руки антисептиком и держать социальную дистанцию. Режим повышенной готовности продлили до конца марта 2021 года.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru