В правительстве республики Бурятии приняли решение о том, что у пассажиров, прилетевших из Новосибирска, будут брать тест на коронавирус. Это же касается и тех, кто прибыл из Москвы, Хабаровска и Красноярска.— На этих территориях на сегодняшний день регистрируется неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Лабораторное исследование бесплатное будет проводиться бесплатно, — говорится в сообщении правительства.Забор материала будет осуществляться по месту пребывания людей. Мера будет действовать до 20 января.Напомним, до конца марта в Новосибирской области из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Запрещены все массовые мероприятия, в общественных местах необходимо быть в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru