Полицейские задержали сибирячку, ударившую ножом 38-летнего мужа. Врачи «скорой помощи» госпитализировали его в больницу и сообщили о нападении полицейским. Супруг до последнего молчал и не сдавал жену.— 5 января в 21:40 из дома по улице Дачная бригада скорой помощи доставила в городскую клиническую больницу 38-летнего мужчину с ножевым ранением. В течение нескольких часов полицейские задержали подозреваемую. Ей оказалась жена потерпевшего, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.Оказалось, что пара вместе выпивала. Произошла ссора. Разгневанная женщина схватила нож и ударила им мужа.Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru