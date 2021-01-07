Погода в Новосибирске на 7 января 2021 года: потеплеет до 19 градусов. Такой прогноз дали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.— В первой половине дня в Новосибирске ожидается погода без осадков. Ветер будет северо-восточным 2-7 метров в секунду. Температура воздуха составит -21, -23 градусов. В отдельных районах изморозь. На дорогах местами гололедица. Днем воздух в городе прогреется до минус 19 градусов, по области местами температура будет держаться на -22 градусах, — говорится в сообщении Западно-Сибирского Гидрометцентра.Примерно такой же прогноз дает и «Яндекс»: по данным портала, утром в городе будет -24 градуса, днем — -19 градусов, а ночью похолодает до минус 20 градусов.Напомним, с 1 по 6 января в Новосибирске держались аномальные морозы. Температура воздуха достигала отметки в минус 40 градусов.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru