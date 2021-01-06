Поздно вечером в среду, 6 января, ЧП произошло в пятиэтажке на улице Сузановской в Калининском районе Новосибирска: там загорелась комната на третьем этаже. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.- Сообщение о пожаре поступило около 23.20, - рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области. - Прибыв на место, пожарные начали эвакуировать жильцов с верхних этажей. Всего удалось вывести из дома 20 человек, пять из них - дети. Из комнаты, которая была рядом с загоревшейся, сотрудники МЧС через окно спасли 3 человек.В самой комнате, где начался пожар, никого не было, поэтому, к счастью, обошлось без пострадавших.Всего в тушении пожара были задействованы 42 человека и 14 единиц техники. Причины возгорания еще устанавливаются.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru