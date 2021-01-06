ЧП произошло за двое суток до дня рождения пострадавшего спецназовца - 34-летнего майора, старшего оперуполномоченного отряда специального назначения. Сибиряку в Рождество, 7 января, исполняется 35 лет, вот только планы по празднованию дня рождения пришлось изменить.- Мужчина ударился босой левой ногой об открытую дверь шкафа, - рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. - Стопа сразу отекла, и майору пришлось обратиться в поликлинику № 16.В травмпункте у спецназовца врачи диагностировали закрытый неосложненный перелом фаланги мизинца левой стопы без смещения. После случившегося полиция начала служебную проверку.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru