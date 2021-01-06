История, больше похожая на анекдот, произошла в городе Оби. Парень по имени Алексей из города Оби познакомился с девушкой на сайте знакомств, они договорились встретиться. Но только вот свидание пошло совсем не по плану.- Девушка украла у нового знакомого айфон и часы Apple Watch, - рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.Но на этом интернет-воровка не успокоилась: с помощью мобильного приложения она умудрилась еще и перевести 70 тысяч рублей на карту своего сожителя.Сейчас во всех подробностях случившегося разбирается полиция. КП-Новосибирск следит за ходом расследования.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru