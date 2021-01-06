В среду, 6 января, ЧП произошло в новосибирском метрополитене: на станции «Речной вокзал» умер пассажир. Об этом корреспондентам КП-Новосибирск рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.- Около пяти часов вечера 32-летнему мужчине внезапно стало плохо на платформе, - пояснили КП-Новосибирск в ведомстве. - На место прибыли врачи «Скорой помощи», но спасти мужчину не смогли.Что стало причиной смерти, станет известно после медэкспертизы. ПО ее результатам в полиции решат, нужно ли будет проводить проверку.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru