Экстремальный ролик томского блогера Марка Брауэра собрал тысячи просмотров: в кадре – парни едут на машинах и палят из фейерверков. Пользователи соцсетей тут же разделились на два лагеря: кто-то поддержал парней, а кто-то начал ругать за опасное видео – ведь салюты сибиряки держали в руках.- Мозгов никто не дал, - возмущаются сибиряки.Парни же уверяют: о безопасности думали в первую очередь:- Я в гости к друзьям приехал, и мы сначала хотели ролик в центре снимать. Но поняли, что там много людей и машин, и чтобы салют никого случайно не задел, выбрали безлюдную в то время трассу – на выезде из Новосибирска в Академгородок, - объяснет Марк. - На руки надели двое перчаток, салют держали подальше от лица.- А что критикам скажете?- Мы хотели повеселить народ, снять ролик, который поднимет настроение. А критикуют нас те, кто сами сидят дома на диване и ничего не делают.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru