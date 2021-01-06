Коронавирус, увы, пока и не думает отступать: с начала вспышки заболеваемость COVID-19 в Новосибирской области остается на высоком уровне. Это подтверждает и новая статистика оперативного штаба.- За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 141 человека в Новосибирской области, среди них - четыре ребенка, - пояснили в оперативном штабе.Всего с начале вспышки коронавирус выявили у 28770 человек, в том числе у 1667 детей.- Сейчас в больницах находятся 13 детей с подтвержденным диагнозом или с подозрением на коронавирус, - продолжают в оперативном штабе.Взрослых пациентов куда больше: в инфекционных стационарах Новосибирска лечатся 16873 человека, в районных больницах - 955 сибиряков.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru