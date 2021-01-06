Плохие новости сообщил оперативный штаб: за минувшие сутки в Новосибирской области умерли семь человек, заболевших коронавирусом.- Это мужчины в возрасте 55 лет, 62 года, 64 года, 72 года, 74 года и женщины в возрасте 59 лет, 82 года. С начала вспышки болезнь в Новосибирской области унесла жизни 1015 человек, - продолжают в оперативном штабе.Большая часть сибиряков, которых не смогли спасти врачи, - это пожилые люди, у которых были тяжелые сопутствующие заболевания. Кроме того, у многих из них был лишний вес, который осложнял течение коронавируса.Сейчас отделениях интенсивной терапии находится 158 человек: 37 пациентов не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru